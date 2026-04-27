ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ರಣ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಳುಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 10ನೇ ವಲಯದ ನಾಲೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಲೆಗೆ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನೀರು ಬಾರದೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ ₹ 20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಭಾನುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಾದ ಎಚ್.ಪಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಲ್ಲೂರ್ ಗಂಗಾಧರ, ಕುಂಬಾರ ಶಶಿಧರ, ಪವಾಡಿ ರವಿ, ಗೊಡ್ಡಮ್ಮಿ ಬೀರೇಶ್, ಬಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕುಂಬಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>