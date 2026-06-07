ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ: ಆರೋಪ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸದೇ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ‘ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ’ಯ ಮುಖಂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2008ರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ₹ 27 ಕೋಟಿ ನಗದು ಕುರಿತ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು, ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ:ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪದಚ್ಯುತ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದತಿ ಕೋರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯು ಜೂನ್ 11ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-697729882</p>