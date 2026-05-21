‘ಶಿವಾನುಭವದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು’

ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ (ಚನ್ನಗಿರಿ): 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಛಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾನುಭವ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾನುಭವ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ' ಎಂದು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 883 ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಹಾಗೂ ಶಿವ ನಾಗಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆತ್ಮಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದವರು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಇಂಚರ, ಜೇನುಕೃಷಿಕ ಭೈರೇಶ್, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಂ.ಯು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಧನಂಜಯ್, ಶಿವಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್, ಟಿ.ವಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್, ಆಶಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗವಿ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗೆಗುಡ್ಡದ ನಂದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>