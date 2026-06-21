ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಬಿಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಂದಿ ಸಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಹಂದಿ ಸಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಲೇಔಟ್, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಂದಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅವು ದಿಢೀರ್ ಅಡ್ಡಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಈಗ 1 ಸಾವಿರ ಹಂದಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆದಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ 4–5 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3–4 ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವವರೇ ಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಸಭೆಗೆ ಬಾರದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-43-723326293</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>