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ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ; 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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