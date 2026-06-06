‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ’

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ಬರಹದ ಪತ್ರ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಖುಷಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 2025– 26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ, ವಿಪತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ವಲ್ಲಾಪುರೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-43-1298734496</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>