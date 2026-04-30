ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಇವೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ: ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇರಲಿ ಜಾಣತನ..

ಅಮೃತ ಕಿರಣ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:06 IST
Last Updated : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:00 IST
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು
ಅಸುಂಡಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ದಾವಣಗೆರೆ
ಎ.ಐ, ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್!
ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌. ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳೇ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಖೆಗಳು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ.) ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್, ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೊಮೇಷನ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿ.ಕಾಂ ಕೋರ್ಸ್‌ ಬಹುತೇಕರ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ (ಬಿಎಎಂಎಸ್), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ (ಬಿಡಿಎಸ್), ಬಿಎಚ್‌ಎಂಎಸ್ (ಹೊಮಿಯೋಪತಿ), ಬಿವಿಎಸ್‌ಸಿ (ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್) ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌, ಬಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತಿತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆ–ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.
ಪದವಿ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಹದಾರಿ
ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ರೈಲ್ವೆ, ಸೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪದವೀಧರರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಶ್ಚಿತ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೂ ಈಗ ‘ಎಎನ್‌ಎಂ’ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಪದವೀಧರನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾ‌ತರು ಪದವಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಕೌಶಲಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೌಶಲವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟಕರ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಯಟ್)‌ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಿ.ಎಂ. ದಾರುಕೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
