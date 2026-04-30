ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಇವೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ: ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇರಲಿ ಜಾಣತನ..

ಎ.ಐ, ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್!
ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೇ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಖೆಗಳು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ.) ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೊಮೇಷನ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿ.ಕಾಂ ಕೋರ್ಸ್ ಬಹುತೇಕರ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ (ಬಿಎಎಂಎಸ್), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ (ಬಿಡಿಎಸ್), ಬಿಎಚ್ಎಂಎಸ್ (ಹೊಮಿಯೋಪತಿ), ಬಿವಿಎಸ್ಸಿ (ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್) ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆ–ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.