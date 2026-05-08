‘ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ’

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಶಿಶುಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ: ಬೇಕಿವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು’ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮೇ 2ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ವರದಿಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ‘ಅಮೃತ ಭಾರತ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ’ (ಎಬಿಎಸ್ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಸ್.ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದಟ್ಟಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟ ಇರುವುದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ 2ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಗಾಗ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲೋಹಶೋಧಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ ಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ (ಆರ್ಪಿಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-43-78165649</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>