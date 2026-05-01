<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ 80 ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಎದುರಿಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಲಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಾಂಜ್, ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎದುರಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ತಣಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ಗಳ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚಾಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರೈಲು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಎಸ್. ಜೈನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಿಂದ ಬೋಗಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದಿಳಿಯುವ 2ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-43-1494290001</p>