ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ: 24 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ 24 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ₹ 5.90 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿವೆ. ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಭತ್ತ ತೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಳೆಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಭತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆನೆ ಹಾಳಾಗಲಿದ್ದು, ಮೇವು ಕೂಡ ಕೈಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>