ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಈದ್‌–ಉಲ್‌– ಫಿತ್ರ್‌’ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಈದ್–ಉಲ್– ಫಿತ್ರ್’ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. </p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ಹಳೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದತ್ತ (ಹಳೆ ಖಬರಸ್ತಾನ್) ನಸುಕಿನಿಂದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಚಾಪೆ, ಜಮಖಾನಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. </p><p>ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿನೋಬ ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಉಡುಪು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಘಮಲು ಹರಡಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. </p><p>ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್:</strong> </p><p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಟಿ.ಶೇಖರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭದ್ರತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p><p>ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ, ಶಿವನಗರ ಹಾಗೂ ಆವರಗೆರೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಬಳಿಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಖಬರಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>