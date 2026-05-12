ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಪತ್ರ) ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹೊರಟರು. ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸು ವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಕಾಗದ ರಹಿತ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಖರೀದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಚಿತ್ರ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಕ್ರಮ, ವಂಚನೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಂದಣಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಪತ್ರ) ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಲಿಗಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ವಿ.ಶಿವಾನಂದ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಡಿ.ಆರ್.ಗಿರಿರಾಜು, ಧನರಾಜ್, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ