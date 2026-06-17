<p>ನ್ಯಾಮತಿ: ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕದೆ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಪತ್ತೆ ಯಾಗದ ವಾರಸುದಾರರ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವೇಟ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ, ‘ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಬಿಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ‘ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋಣ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸೋಣ. ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜೀನಹಳ್ಳಿ ಹಾಲೇಶ ಕಡೆಮನೆ, ಯರಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಚ್.ಮಂಜಪ್ಪ, ಸುರೇಶ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಶಶಿಧರ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ, ಕವಿತಾ ನ್ಯಾಮತಿ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಡಿ. ಜಗದೀಶ, ಫಲವನಹಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ, ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಗೀತಮ್ಮ, ಸುನೀತ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ರಾಣಿ, ಗಂಗಮ್ಮ, ಪಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ, ಉಷಾ ಗಂಜೀನಹಳ್ಳಿ, ಸುಧಾ ಕೆಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-43-818454009</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>