‘ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ’

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಮೀಪದ ಚಿರಡೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಚನ್ನಗಿರಿ– ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ– ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು, ನಲ್ಲೂರು ಸೂಳೆಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿರಡೋಣಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟ ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು 10.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 4.20ಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತ್ಯಾವಣಿಗೆ ಚಿರಡೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಅಹ್ಮದ್ಖಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>