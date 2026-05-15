ಶನೈಶ್ಚರ ಜಯಂತಿ, ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆ.ಟಿ. ಜಂಬಣ್ಣ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶನೈಶ್ಚರ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 16ರಂದು ಶನೈಶ್ಚರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬಾದಾಮಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, 7ಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, 8.30ಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಶನಿಹೋಮ ಪುರೋಹಿತರಾದ ವಿಲಾಸ ಭಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ನೆರವೇರಿಸುವರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ (ಮೊ.ಸಂ: 8550039411) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಆವರಗೆರೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಾಲಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 16ರಂದು ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಮಟೆಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಮಟೆಗೆ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಣಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ: 9844858877ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ ಕರುರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಪಂಚದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 16ರಂದು ಶನೈಶ್ಚರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಪಂಚದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, 9.30ಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆ, ಶನೈಶ್ಚರ ಸಹಿತ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಮಹಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರು ಮೊ.ಸಂ: 9740769506ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿ.ವೀರಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>