ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: 2025 -26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 175ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5000 ದೊಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ 62ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ದರ್ಶನ್ ಟಿ.ಎಂ. 689ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಿ.ಆರ್. 977ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕುದುರಿಹಾಳ್ 93ನೇ, ಶಿವಶಂಕರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೊಪ್ಪಿನ್ 158ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಎಚ್. 294ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್.ಅನುಶ್ರೀ 296ನೇ, ವಿನುತ್ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 353ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘೋರ್ಪಡೆ 493ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಭೂಮಿಕಾ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಇಟಗಿ 1,056ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ 759ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಚಂದನ್ ಎಂ.ಡಿ. 891ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ದೀಪಾ ಬಿ.ಜೆ. 934ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಪಿಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಎಚ್.ಎಸ್. 768ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಮನೋಹರ್ ಕೋರಿ 1,060ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್ ಡಿ.ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್ ಡಿ.ಎಸ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ.ಎಸ್., ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-43-406152964</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>