ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಗಾಯಕ- ಗಾಯಕಿಯರಿಗಾಗಿ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಗಾನ ಮೇಳ, ಕರೋಕೆ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನ ಕಲಾಕಾರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಭಾರತೀಯ ನಾಮಫಲಕ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಕೆ. ಟಿವಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಚರಾಯ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೆ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಹಿತ 'ಸ್ವರಶೃಂಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು, ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಗಾಯಕ– ಗಾಯಕಿಯರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಷರೀಫ್, ಪರಮೇಶ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಜವಳಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>