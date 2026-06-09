<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೆಸಿಇಟಿ–2026ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬಿ. ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್. ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಬಿ.ಫಾರ್ಮಾ, ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 90ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್–100 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, 329 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್–500 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, 696 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್–1000 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2,768 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪ್–5000 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂ.ಎಸ್. (168), ಶೋಭಿತ್ ಬಿ.ಆರ್. (211), ಸಮೀರಾ ಎಸ್. (355), ಇಂಚರಾ ಆರ್. (369), ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ. (464), ತನುಷ್ ಜೆ. (469), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೆ.ಎನ್. (478), ಮಹಾಂತೇಶ್ (525), ಆದಿತ್ಯ ಕೊರ (528), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್.ವಿ. (531), ನಿಖಿಲ್ ಜಿ.ಕೆ. (552), ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಪಿ.ಎಸ್. (585), ಸಮರ್ಥ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಟ್ಟಣ (586), ಕಿಶೋರ್ ವೈ. (625), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿ.ಎಂ. (677), ಅಭಿನವ್ ಜಿ. (703), ಖುಷಿ ವಿ. (775), ಕಿಶನ್ ಪಿ.ಕೆ. (778), ಚಿರಂತನ್ ಎಸ್. (928), ನಿಶ್ಚಲಾ ಎಸ್. (964), ಚೇತನ್ ಎಸ್.ವಿ. (973) ಹಾಗೂ ಅಭಯ್ ಸಿ.ಐ. (979) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ವಿ. (25), ಅಭಿನವ್ ಜಿ. (29), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿ.ಎಂ. (45), ಚಿರಂತನ್ ಎಸ್. (49), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೆ.ಎನ್. (56), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್.ವಿ. (71), ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ. (89) ಹಾಗೂ ವನ್ಯಾ ಎಸ್.ವಿ. 97ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ವಿ. (11), ಅಭಿನವ್ ಜಿ. (18), ಚಿರಂತನ್ ಎಸ್. (22), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೆ.ಎನ್. (23), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಿ.ಎಂ. (27), ವನ್ಯಾ ಎಸ್.ವಿ. (29), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್.ವಿ. (40), ನಿಶ್ಚಲಾ ಎಸ್. (54), ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ. (58) ಹಾಗೂ ಅಭಯ್ ಸಿ.ಐ. (83) ರಾಜ್ಯದ ಅಗ್ರ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೆ. (61), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಜೆ.ಎನ್. (67), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್.ವಿ. (80), ಅಭಿನವ್ ಜಿ. (82) ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ವಿ. (91) ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್–100 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್.ಜೆ., ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೈಯದ್ ಶಂಶೀರ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-43-781814984</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>