ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಚಿತ್ರಣ; ಕಾವೇರದ ಕಣ

'ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಜ್ಜನವರ (ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ) ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ನಿರ್ವಾತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಹುರಿಯಾಳು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸೋಲು–ಗೆಲುವಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಮೇಲಿನ ಮಾತು'

ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊರನವರ ಜತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗೆಳೆದಾಗ, ಅವರ ಅಂತರಂಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

'ಅಂದಾಜು 250 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಧಿಕ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರದೇ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟವರು ಹಿರಿಯರಾದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ.

'ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ, 'ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ.. ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರಾಜಕಿಯದವ್ರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಸಮ್ಮ ಅವರದ್ದೂ ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ನಿಲುವು.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. 'ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ, ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ' ಎಂದು ರೇಷ್ಮಾ ಸುಮ್ಮನಾದರು.

'ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಯಾರೂ ನಮ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದರೂ, ಬರದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿ, ಗೃಹಿಣಿ ಸುಮಾ.

ಪಕ್ಕದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, 'ಅವರು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ ಬಿಡ್ರಿ' ಎಂಬ ಸರಳ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ 18 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೂ ಇನ್ನೂ ತುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮತದಾರರು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 284 ಬೂತ್ಗಳ ಪೈಕಿ 50 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚದುರಿವೆ. ಉಳಿದವು ನಗರದೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೊನ್ನೆತಾನೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೃಹತ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇರುವ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಸವಾಲು ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದಿದೆ.

ಉಳಿಯುವುದು ಎರಡು ವಾರ!

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಈದ್–ಉಲ್– ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿವೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ