ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರವರೆಗೆ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ 2.31 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 50,870 ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹದಡಿ, ಕನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುರ್ಚುಘಟ್ಟ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರು. ಮತದಾರರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

'ಕನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತನ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.04 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮರ್ಥ್ vs ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ.