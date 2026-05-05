‘ಕೈ’ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಚದುರಿದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಡಿಪಿಐ) ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪಕ್ಷೇತರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಭಾರಿ ಅಂತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ‘ಕೈ’ ತಪ್ಪುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂಡಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಹೊಣೆ ನೀಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಕೈಪಡೆ, ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಂಡ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ಮುಂದುವರಿದ ಪರಿಣಾಮ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಕಣದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರೂ ಆದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಮತದಾನದ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಕಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಕೈತಪ್ಪುವುದು ಖಚಿತ ಆದಂತೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೈ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಿಸಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿತು. 2008ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಹಾಕಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಚದುರಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ<br>ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅನುಕಂಪವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು 5,708 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p><p>ಸಮರ್ಥ್ 69,578 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜೇತರಾದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ 63,870 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 18,975 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇತರ 12 ಉಮೇದುವಾರರು ಒಟ್ಟು 3,825 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p><p>ಆರಂಭದ 7 ಸುತ್ತಿನ ಮತಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು 6ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8,539 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿ ಹಿಡಿಯಿತು. 21ನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>3 ಮತಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿ.ವಿ.ಪ್ಯಾಟ್ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುವುದು ತಡವಾಯಿತು. ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀಗದ ಕೀಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಲೂ ಎಣಿಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<h2>ಫಲಿತಾಂಶ...</h2> <p><strong>ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ–</strong> ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್)</p><p>ಪಡೆದ ಮತ– 69,578</p><p><strong>ಸಮೀಪದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ</strong>– ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ (ಬಿಜೆಪಿ)</p><p>ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ– 5,708</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>