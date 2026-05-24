ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ; ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವುದು, ರಾಜಧನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಂಡರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಡೀಮ್ಡ್ ಎನ್.ಎ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ಕ್ರಷರ್ಗೆ ಬರುವ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡಿಪಿ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಂಡಿಪಿ ಎಂಬ ಜಟಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆರ್ಇಎಂಡಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಡ್ರೋಣ್, ಜಿಪಿಎಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 6 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಜಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ 2 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 4 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಜಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರ ಖನಿಜಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನೀತಿಯ ಲೋಪಗಳಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಕ್ವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿದಾರರನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು 'ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಂದೀಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ್ ಹಿರೇಮಠ, ಗಿರೀಶ್ ಮಲ್ನಾಡ್, ಮುಲ್ಲಾನವರ್ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>