ಬೀಗದ ಕೀ ಸಮಸ್ಯೆ: ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ ತೆರೆದ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಆರ್ಆರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗದ ಕೀಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಲಕ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.</p><p>ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗದ ಕೀಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಗದ ಕೀ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ಚಿಲಕವನ್ನು ಬಡಗಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ್ ರಮಣಿಕಾಂತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಿ ಹಾಜರಾದರು. ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ತೆರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕೀಗೆ ತಡಕಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೀಗೂ ಬೀಗ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೀಗದ ಕೀ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಚಿಲಕ ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p><p>ಇವಿಎಂ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>