ಸಹಪಾಠಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವೇಕ್ (23) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸಿ (23) ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ವಿವೇಕ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ.</p>.<p>ವಿವರ: ಮರಬನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕುಡುದಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ವಿವೇಕ್ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುವತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>