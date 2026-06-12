ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ₹57 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳವು ಸ್ವತ್ತು ವಶ, 5 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು, ಸರ ಕಳವು ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ 409 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 57.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರಿಹರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಟಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ (30) ಹಾಗೂ ವೈ. ರಮೇಶ (28) ಎಂಬುವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 409 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹ 10,000 ನಗದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಯ್ಡು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಮೇ 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 483 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ₹ 10,000 ನಗದು ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮೇ 19ರಂದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಕಳವು ನಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ. ಶೇಖರ್ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಯ್ದು ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಳ್ಳರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಒಂದೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಾಡಿದ್ದರು. ಕಳವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 73 ಗ್ರಾಂ ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲಪಡೆದ ಅನುಮಾನವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆಯ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಲವು ದಿನ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಂತಹ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರವು ಬೇಕಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9480803200 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-43-2139365526</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>