ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಿಂದ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಕೃಷಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜೋತ್ಸವ'ವನ್ನು ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ನಗರದ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಐಕಾಂತಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಪಂಗಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಘವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಧಕ್ಕೆಯು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೀಜ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವವು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಳಿಯ ಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರತ್ನಚೂಡಿ, ರಾಜಮುಡಿ, ಆಲೂರು ಸಣ್ಣ, ಗಂಧಸಾಲೆಯಂತಹ ದೇಸಿ ಭತ್ತ, ಕರಿ ಕಡ್ಡಿ ರಾಗಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಾಗಿ, ಕೆಂಪು ನವಣೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವೆ, ಕೊರಲೆಯಂತಹ ನೂರಾರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಬದನೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೊಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೆಜರಿ ತಂಬೂರಿ ಸೋರೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬೀಜಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೀಜ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕಿ ಬೀಬಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಬರಹಗಾರ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ, ತರಳಬಾಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿ.ಎನ್. ದೇವರಾಜ್, 'ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧಿ'ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೀಜೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಕರ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನೀರಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಸಿಗಲಿವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಕಾಂತಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಪಂಗಡದ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಅಶೋಕ ಕುಕ್ಕವಾಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>