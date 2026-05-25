ನವಚಂಡಿ ಹೋಮ, ರುದ್ರಹೋಮ 27ರಂದು

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 27ರಂದು ನವಚಂಡಿ ಹೋಮ, ರುದ್ರಹೋಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಚ್.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಸಮೀಪದ ಹರಿಹರಪುರದ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ನಂತರ 11ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಓ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಯದುನಂದನ್, ಎಸ್.ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ, ಸೃಜನ್ ಸೊಪ್ಪಿನ, ಎಂ.ಕೆ.ವರಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>