ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌

ಹರಿಹರ (ದಾವಣಗೆರೆ): ಇಲ್ಲಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು. 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವರು ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. 'ಕಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದರು.

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ಬಳಿಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಠ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಾತಾವರಣ ಕಾವೇರಿತು. 'ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಳ್ಳರು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೂಕಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆದು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಧಾವಿಸಿದಾಗ ಕಲ್ಲುತೂರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಕೆಲವರು ಮರಗಳ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ದೊಣ್ಣೆಗಳಂತೆ ಹಿಡಿದು ಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

'ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿ ದ್ದಂತೆಯೇ ಪದಚ್ಯುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠ ತೊರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಿರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಭಕ್ತರು ಬಿಡಾರದ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. 'ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಠದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.

ಮನಗೂಳಿ ಮಠದ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-51-90826254