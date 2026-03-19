ಮರಳಿ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ: ದೇವನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಜೀವಕಳೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿ.. ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನ ಶೀತಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳರಲ್ಲಾ ಉದುರಿ.. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಪೋಷಾಕು ತೊಟ್ಟು, ನವ ವಧುವಿನಂತೆ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹೂ ಗಾನದೊಂದಿಗೆ ವಸಂತನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಾರುವ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಕಾಲವೇ ಯುಗಾದಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನುಡಿ.

ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ:

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ.. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಣ್ಣ–ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಂಗರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ಅಭ್ಯಂಜನ ಮುಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣಗಳ ರಂಗೋಲಿಗಳು ಅರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾವು– ಬೇವಿನ ತೋರಣಗಳು ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾವಿನ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ ಬೇವಿನ ಕಂಪು, ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ; ಕಹಿ-ಸಿಹಿಯ ಸಮಭಾವ:

ಯುಗಾದಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ 'ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ'. ಇದು ಬರೀ ಸ್ವಾದವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಡಗಿರುವಂತೆ, ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಹಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸುಖಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಠ ಇದರಲ್ಲಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯುಗಾದಿಗೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು.. ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಊಟವಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹೋಳಿಗೆಗೆ ಮರಳು ಮರಳಾದ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೇನೇ ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರ ಭೋಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ವಿಶೇಷವೂ ಹೌದು.

ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯ ಯುಗಾದಿ:

ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ವಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ 'ವರ್ಷ ತೊಡಕು'ವಿನಂದು ಕುಂಟೆ (ನೇಗಿಲು) ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆದರದ ಗೌರವ.

ಹೊಸತೊಡಕು; ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ:

ಯುಗಾದಿಯ ಮರುದಿನವೇ 'ವರ್ಷ ತೊಡಕು (ಹೊಸತೊಡಕು). ಇದು ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ. ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೀಗ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಭರ್ಜರಿ ಔತಣಕೂಟವಾಗಿ