ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೂವು– ಹಣ್ಣುಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇರುವ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ
ಎಸ್ಟಿಜಿ ರುದ್ರೇಶ್ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ರಂಜಾನ್; ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ
ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿ ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ 29 ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗುರುವಾರ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಗುರುವಾರ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಶನವಾದರೆ ಶನಿವಾರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹೊಸ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ‘ಸುರುಕುರ್ಮ’ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸುವಾಸನೆ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.