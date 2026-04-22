ವಸಂತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸಂತ ಶಿಬಿರ ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳ ಈ ಶಿಬಿರ ಏ.25 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ವೇದಪಂಡಿತ ವೆಂಕಟಗಿರೀಶಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮಣ್ಣೂರ್ ಅವರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಂತ್ರ, ದೇವಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಪುರಾಣದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮೂಗೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗುರುರಾಜ್, ಶ್ರೀಧರ ಘಟಿಕರ್, ಸುಶಿಲೇಂದ್ರ ದೇವಳೆ, ಎಂ.ಆರ್. ಮಧುಸೂದನ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-43-730586173