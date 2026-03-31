ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಳೆಯುವ ಗುಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥಣಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವು ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 75 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಧೈರ್ಯವಂತ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಪ್ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಠಾಧೀಶರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ಸಿ.ಎಚ್. ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ನಯನಾ ಎನ್.ಬಿ., ಕವನಾ ಪಿ.ಎಂ., ಸುಮತಿ ಎಚ್.ಪಿ., ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಬಿ.ಡಿ.ಕುಂಬಾರ, ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಗೂರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬಿಐಇಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈ. ವೃಷಭೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಸಾಪ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕುರ್ಕಿ, ಎಸ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ.ಉಳವಯ್ಯ, ಶಶಿಕಲಾ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-43-168907891