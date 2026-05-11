ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ, ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಕೈಬಿಡಿ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‘ತಪ್ಪಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ, ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ನಿರ್ಧಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹಲವು ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ, ಬಸವರಾಜ ದಿಂಡೂರು, ಬಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕುಡುಕರು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡುಕರು ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ತಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-51-130512538</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>