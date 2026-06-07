ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌: ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರ

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿವೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 1 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಗೂ 1 ಕೈಪಂಪ್ ಕೆಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಿವಾಸಿ ಶರವಣ ಕುಮಾರ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ 1ರಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹ 1,200 ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ನಿವಾಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-43-2141811177</p>