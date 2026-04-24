ಬಸವ ತತ್ವದಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಡಿ.ಜೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಸವ ತತ್ವದಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಪೂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಚನ ಗಾಯನ, ವೀಣಾ ವಾದನ, ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭು ಉರೇಕೊಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಯುವ ಮುಖಂಡ ಶಾಮನೂರು ಸಮರ್ಥ್ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಿತೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೃಣಾಳ್ ಬಂಕಾಪುರ, ಅಜಿತ್ ಆಲೂರು, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಶಿವಯೋಗಿ ಬಿಲ್ಲರ್, ಮೋತಿ ಅಥರ್ವ, ಆರ್ಯನ್ ಆರ್. ಮೋತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-43-1559898142