ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಲವು

<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ‘ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ’ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಲವು ತೋರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಸಿಝಡ್ಎ) ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 48ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳವು ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ‘ಡೀಮ್ಡ್’ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 44 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಿಝಡ್ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲನೆಯಾಗದ ಸಿಝಡ್ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: 1993ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ 15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆನಗೋಡು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 8 ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಿಂಕೆ, 2 ಕರಡಿ, ನವಿಲು, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಡುಕೋಳಿ, ಗಿಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಝಡ್ಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಘಟಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 100 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ₹ 12 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>3 ವರ್ಷದಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ: ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೃಗಾಲಯ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ–ಚಿತ್ರದುರ್ಗ– ತುಮಕೂರು ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-43-2116467026</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>