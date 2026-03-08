ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ!

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುತೇಕ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾದರಿಯ ಕಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 45ರಿಂದ 50 ರೋಗಿಗಳು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯಲು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ 100 ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೌಚಗೃಹಗಳಿದ್ದರೂ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾದರಿಯ ಕಮೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೋಗಿಗಳ ಅಳಲು. </p>.<p>‘ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆರಳುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮೋಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕುಳಿತು ಮೇಲೇಳಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಏಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ತೌಫಿಕ್ ಖಾನ್ ಎಂಬವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 14 ಯಂತ್ರಗಳಿದ್ದು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಗೃಹ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p></p>.<p>ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು</p><p><strong>-ಡಾ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಸಂಘ</strong></p><p>--</p>.<p><strong>ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶೌಚಾಲಯ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ</strong></p><p>‘ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದೂರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವೇನೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು. ‘ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಂಎಲ್ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ‘ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾದರಿಯ ಕಮೋಡ್ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>