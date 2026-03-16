ದಾವಣಗೆರೆ| ಭದ್ರೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಅನ್ನದಾತ: ದಶಕಗಳ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.