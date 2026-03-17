ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ!

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ; ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಳಮಳ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:11 IST
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ 17ರಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇರುವ ಅವಧಿಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎನ್‌.ರಾಜಶೇಖರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆದು 2–3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ಎಚ್‌.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಾದರೂ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ
ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
DavanagereKarnataka politicsBy ElectionsKarnataka Bypoll

