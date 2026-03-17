ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ!

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರೀ 23 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದು ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವಿನ 23 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಮತದಾರರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ದಿನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ನೀಡಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅಧಿಕ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಒಳಿತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿ:

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯ ದಿನದಿಂದ ಮತದಾನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದರೂ ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತದಾರರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ತಿಳಿಯಲು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಕುತೂಹಲದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇರುವ ಅವಧಿಯನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎನ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆದು 2–3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಾದರೂ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ
ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ