ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಸಾದಿಕ್‌ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಗೂ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ಬಹುಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಗೋಬ್ಯಾಕ್' ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯದಂತೆ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗೋಪ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.50ಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದ ನಿಯೋಗ 'ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಅವಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆಗ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಧಾವಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಿತು. 'ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದಾಗ ಇಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುವುದು ಕೊಂಚ ತಡವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.