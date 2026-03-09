ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡವೂ ಹೆಚ್ಚಳ

2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 257 ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಪ್ರಕರಣಗಳು; ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:47 IST
ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ ಈಚೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿರುವುದು
ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಖುಷಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
-ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೆ. ಉಪ್ಪಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ
