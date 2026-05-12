ದಾವಣಗೆರೆ: ಕುಸಿದ ಅಂತರ್ಜಲ; ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 11.39 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ 10.88 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 0.51 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದ್ದರಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 11.34 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹಾಗೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತಾಪಮಾನ ಭೂಮಿಯೊಡಲಿನ ಜಲಕ್ಕೂ ಕಂಟಕ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಮೊಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ 17ಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳತ್ತ ರೈತರ ಒಲವು ಮೂಡಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈವರೆಗೆ ಸುರಿದ ತುಂತುರು, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 17,291 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತುಂಗಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,22,649 ಹೆಕ್ಟರ್ ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ರೈತರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಬೇಕು. ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅನುಕೂಲ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್.</p>.<p><strong>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ 100 ಅಳತೆ ಕೇಂದ್ರ</strong></p><p>ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಅಳತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ಜಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರ್. ಬಸವರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿವೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ </blockquote><span class="attribution">ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಭೂ–ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ</span></div>