ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಡುಗೊರೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ₹ 47 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ₹ 47.85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಡಾ.ನೀಲ್ ಆಶ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅ.17ರಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ₹ 35,000 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಡುಗೊರೆಯ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಡಿ.31ರವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ₹ 47.85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>