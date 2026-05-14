ಗಂಜೀನಹಳ್ಳಿ: ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಗಂಜೀನಹಳ್ಳಿ</strong> (ನ್ಯಾಮತಿ): ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ ಧಾರಾಮುಹೂರ್ತ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ನೂತನ ರಥಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರಥಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಗಿಲು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಮತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೆತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮೆರುಗು ತಂದವು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ರಥದತ್ತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸು, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಎಸೆದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆರು ದಿನಗಳ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-44-864698742</p>