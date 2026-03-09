ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಣ್ಮರೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಜಗಳೂರು:</strong> ‘ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಗುರುಹಿರಿಯರು ಆದರ್ಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಯುವಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಠವಾಗಲಿದೆ. ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರೂ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಓದುಗರಿಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸದಾ ಚಿಂತನಾ ಶೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಡಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವಸಾನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಸವರಾಜ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಲಯ್ಯ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಗಳ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿಗಳು ಡಿ.ಜೆ ಕುಣಿತ, ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಬೀರಾನಂದಾಶ್ರಮದ ಶಿವಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಠದ ಸಂಚಾಲಕ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಕಾನಾಮಡಗು ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಐಮಡಿ ಶರಣಾರ್ಯರು, ಡಾ.ಕೆ.ವೀರೇಶ್, ಡಾ.ಜಯಶ್ರೀ ಗುಹೆರಾ, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿ.ಡಿ.ಕೆಂಚನಗೌಡ, ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ ಐಹೊಳೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಡೇಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಾಯಕ, ಆವರಗೆರೆ ರುದ್ರಮುನಿ, ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಲ್.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>