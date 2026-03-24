ಜಗಳೂರು | ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆದಾಯ ಖೋತಾ!

ಜಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊರೆಸಾಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ (ವಿಂಡ್ ಪವರ್) ಹಾಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿ (ಸೋಲಾರ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಕುರಿತ ದೂರುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಅವರು ಜ. 9ರಂದು ಮುಸ್ಟೂರು, ಹನುಮಂತಾಪುರ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿಡಿಒ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇ– ಸ್ವತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 8 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಸಿಇಒ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು– 2025ರ ಅನ್ವಯ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ₹ 20.30 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಾಜು 1,000 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, 300 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಇ– ಖಾತೆ ಮಾಡದೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಎಚ್.ಟಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಂತೆ ಪವನ ಹಾಗೂ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲನಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕ ಇದಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರನ್ ಅವರನ್ನು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತ