ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಾವು: ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಯ ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 288 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ₹30.64 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 'ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ' ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 1,44,056 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 68,776 ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ₹79.75 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,74,682 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 4,679 ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಜ.16ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಫಲಾನುಭವಿಯ 'ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ' ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

'ಅಶಕ್ತ ಫಲಾನುಭವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತರ ಖಾತೆಗಳಿಂದಲೂ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಹಣ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮನೂರು ಟಿ. ಬಸವರಾಜ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಫಲಾನುಭವಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಹಣ ನಗದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವರು ಮರುಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಫಲಾನುಭವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ನೆರವು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ — ದಿನೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?

'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗೆ (ಸಿಡಿಪಿಒ) ನೀಡುವಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ