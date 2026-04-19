ಬಸವೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಹಳೇಜೋಗ (ನ್ಯಾಮತಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡರಥೋತ್ಸವ ಏ. 20ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 17ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, 18ರ ರಾತ್ರಿ ಆನೆ ಉತ್ಸವ, 19ರ ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ತೇರು ನಡೆಯಲಿದೆ. 20ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನೀಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದಾರಿಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ದೊಡ್ಡ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಯುವಕರು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಕೆ. ರಘು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>