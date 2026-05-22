ನಾಡಬಂದ್ ಷಾವಲಿ ದರ್ಗಾ; ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 4.59 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

<p>ಹರಿಹರ: ನಗರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸಮೀಪದ ಸೂಫಿ ಸಂತ, ನಾಡಬಂದ್ ಷಾವಲಿ ದರ್ಗಾದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 4,59,150 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. 12 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಕ್ಫ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಉಮ್ಮೀದ್ ಕನ್ಸ್ಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೌಜಾಮ್ ಪಾಷಾ, ವಕ್ಫ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹೀದ್ ಅತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-43-1748170299</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>