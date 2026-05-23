ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಈರಮ್ಮ ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ 160 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಮನೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರಂಡಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲೇ ಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಮನೆಗಳ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಧೂಡಾ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಶೀಘ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>